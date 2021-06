"No apunté con el vino a su boca": Lena Headey ('Juego de Tronos') habla del rodaje de la brutal escena de tortura de Hannah Waddigham

Aunque han pasado ya más de dos años desde que dijimos adiós a 'Juego de Tronos' con un polémico final que no dejó indiferente a nadie, lo cierto es que seguimos descubriendo detalles que desconocíamos a cerca de la ficción de HBO que nos ha acompañado durante 8 temporadas.

El pasado mes de mayo, la actriz Hannah Waddingham, quien interpretaba a la Septa Unella en la ficción, (sí, la de '¡Shame!'), revelaba que la experiencia que sufrió en el set de rodaje para grabar la escena de su tortura en manos de Cersei Lannister fue insoportable: "Estuve atada a una tabla de madera con enormes correas durante 10 horas".

Y es que además, tal y como ella mismo confesó, también se eliminó una violenta escena. Hannah además cuenta que la idea original no era ese método de tortura, sino una brutal violación: "La iba a violar La Montaña, pero creo que tuvieron tantas quejas con la violación de Sansa que decidieron no seguir con eso".

Lena Headey habla de la escena de 'Juego de Tronos'

Ahora ha sido la propia Lena Headey, quien interpreta a Cersei Lannister, la que ha querido pronunciarse en una entrevista con Insider al respecto de esta escena: "Adoro a Hannah, es una de mis seres humanos favoritos. Fue un día realmente difícil en el set y un día de mierda para ella".

"La gente tiene límites diferentes. La gente irá a diferentes lugares. Y algunas personas dirán: 'No quiero ponerme en esa posición'. Respeto totalmente cualesquiera que sean tus límites, pero Hannah era una policía. Fue un largo día de zumo de ciruela en su cara", continuaba relatando.

Además, también contó que trató de no 'torturar' a Hannah más de lo que estaba siendo torturada e intentó no tirarle el vino encima: "No apunté con el vino a su boca".

...

Seguro que te interesa...

La consecuencia que ha sufrido Nathalie Emmanuel (Missandei) tras sus escenas de desnudo en 'Juego de Tronos'