Hannah Waddingham, que interpretó a la Septa Unella en 'Juego de Tronos' (sí, la de '¡Shame!'), ha revelado con impactantes palabras la experiencia que sufrió en el set para grabar la escena de tortura a manos de Cersei Lannister.

Después de maltratar al personaje de Lena Headey durante un largo tiempo, Cersei vuelve para llevar a cabo su venganza contra el Gorrión Supremo y sus súbditos, y en especial por la Septa, a la que tortura ahogándola con líquido sin descanso pidiéndole que confiese.

Ahora, Hannah, a la que es casi imposible reconocer en la vida real fuera de su personaje, se ha sincerado con Collider sobre lo que ocurrió.

"Estuve atada a una tabla de madera con enormes correas durante 10 horas. Y definitivamente, aparte del parto, fue el peor día de mi vida. Porque Lena [Headey] estaba incómoda tirándome líquido a la cara tanto tiempo, y yo estaba fuera de mí. Pero en esos momentos tienes que pensar, ¿aguantas y terminas la escena o te acorbadas y te pones en plan, 'No, esto no es lo que firmé, bla bla bla?'", cuenta Waddingham.

"Lo gracioso fue, cuando terminamos el día de rodaje, y gente como Michel Sapochnik, el director por cierto, pasa con una taza de té y un sándwich en plan, 'hola cariño, ¿estás bien?'. Y yo como 'Pues no mucho'. 'El equipo estaba diciendo que realmente te estamos ahogando aquí', y yo... 'sep, ¡no necesitas contármelo a mí!'", revela.

La violación que se eliminó

Hannah además cuenta que la idea original no era ese método de tortura, sino una brutal violación.

"La iba a violar La Montaña, pero creo que tuvieron tantas quejas con la violación de Sansa que decidieron no seguir con eso", cuenta.

El sufrimiento de 'Juego de Tronos'

Además, la actriz relata una anécdota que le ocurrió con otro actor de la serie al volver al hotel esa noche, Eugene Simon, que daba vida a Lancel Lannister.

"Me miró y me dijo, 'Oh dios mío, ¿qué te ha pasado a ti hoy?'. Yo apenas podía hablar porque había estado gritando a través de la mano de La Montaña, lo cual es aterrador para una cantante, perder completamente tu voz. Así que apenas pude susurrar, 'básicamente me han estado torturando con agua durante 10 horas", recuerda.

"Y entonces él me dijo, 'compañera, yo he estado arrastrándome por la mierda durante 4 días con los codos'. Así que nos quedamos como, '¿Ves? No has salido en Juego de Tronos si no has sido muy, muy maltratado".

