Lawrence Gilliard Jr. será una de las caras nuevas en 'The Walking Dead'

'The Walking Dead' trae novedades importantes desde la Comic Con de San Diego. Las más importante de ellas es la incorporación de Lawrence Gilliard Jr. Sin duda, el principal fichaje de esta cuarta temporada. El actor al que anteriormente hemos visto también en la pantalla grande en películas como 'El maquinista' o 'Gangs of New York' y en la mítica serie 'The Wire', interpretará a Bob Stookey en 'The Walking Dead'.



Ya se sabe que la nueva tanda de capítulos contará con la ausencia de muchas caras hasta ahora habituales de la serie como Lori (Sarah Wayne Callies), T-Dog (IronE Singleton), Merle (Michael Rooker) y Andrea (Laurie Holden). Sin embargo, en una serie donde lo primordial es la supervivencia no podían faltar los refuerzos. Personajes como Tyreese (Chad Coleman) o Sasha (Sonequa Martin-Green) tomarán más protagonismo y se convertirán en pilares fundamentales de la ficción.