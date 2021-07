La insólita razón por la que Kunal Nayyar ('The Big Bang Theory') ha decidido abandonar las redes sociales

Aunque 'The Big Bang Theory' terminó hace ya más de dos años lo cierto es que los actores que interpretaban a los científicos más conocidos de Pasadena siempre estarán en nuestros corazones. Desde que terminó la ficción que se emitió en Neox hemos podido ver como han ido evolucionando y se han embarcado en nuevos proyectos, como es el caso de Kaley Cuoco con 'The Flight Attendant' o Kunal Nayyar con su nueva serie, 'Criminal: Reino Unido'.

Y es que como nos vamos a olvidar del actor que interpretaba a Rajesh, que tantos momentos divertidos nos ha dado en la serie, sobre todo con su inseparable amigo Howard (Simon Helberg) o su búsqueda imparable por encontrar el amor.

El cambio de look

Hace unos días, el actor nos mostraba por sus redes sociales el gran cambio de look que ha tenido que llevar a cabo para su nuevo proyecto, que se aleja por completo del astrofísico que conocimos en 'The Big Bang Theory'. "¿Me reconoceríais así si me vierais por la calle? Hehe", dice en el mensaje que acompaña a la foto que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Abandona las redes sociales

Pero hace unos días, Kunal Nayyar acuidía de nuevo a las redes sociales para revelar el motivo de su gran ausencia y el porque ha decidido darse un descanso: "Solo en unas largas vacaciones. De vuelta en 10 días. Te quiero te quiero te quiero", dice en la publicación.

Poco después de esta publicación, el actor compartió otra con sus más de 45 mil seguidores que decía "El camino de entrada. ¿Quién eres? Quiero conocerte sin pensarlo". Desde entonces (hace ya 6 días), parece que Kunal Nayyar no ha vuelto a publicar nada más, por lo que parece que se está tomando muy enserio este descanso.

