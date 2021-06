Kunal Nayyar ('The Big Bang Theory') se pregunta si lo van a reconocer por la calle tras su último cambio de look

'The Big Bang Theory' terminó hace dos años, y los fans aún notan el vacío que les ha dejado la serie. Y desde que terminara la ficción los actores que interpretaban a este grupo de amigos han encaminado sus carreras por otros caminos para desmarcarse un poco de la popularidad de sus personajes. Uno de los primeros en embarcarse en una nueva aventura fue Kunal Nayyar.

Kunal nos regaló grandes momentos en 'The Big Bang Theory', en especial con esa relación tan peculiar que tenía con su amigo Howard. Hay que hacer una mención especial también a ese carácter de niño mimado que tiene con sus padres y que le dio más de un disgusto amoroso, terminando en la sitcom sin pareja.

En el thriller 'Criminal: Reino Unido', Kunal se aleja mucho del personaje que interpretaba para la serie de Chuck Lorre, y no solo por su actuación, sino también por su cambio de look. Aunque muchos ya sabían de su estilo tan diferenciado entre Kunal y su Rajesh, ahora está más claro que nunca. Y, a pesar de que ya no hay ni rastro del astrofísico, el propio Kunal ha vuelto a cambiar de look, y lo ha querido compartir con sus seguidores. Esto les pregunta en el post de Instagram: "¿Me reconoceríais así si me vierais por la calle? Hehe".

En un tono más irónico comparte su nuevo estilo donde el bigote es el gran protagonista. El humor era la tónica dominante en los comentarios: "La versión india del hombre del monopoly", le decía un seguidor. Otro seguía con las bromas diciendo: "¡No sabía que Willy Wonka tenía abdominales!". Aunque parece que el bigote ha gustado: "¡OMG! Bigote, solo los verdaderos nos acordamos".

Los nuevos proyectos de Kunal Nayyar

Terminada su etapa en 'The Big Bang Theory', Kunal continua su aventura en el mundo de la interpretación con nuevos proyectos ilusionantes. Con Netflix empezó este viaje, con 'Criminal: Reino Unido', en el que encarna a un asesino convicto que plantea un acuerdo algo curioso, para lograr su libertad. Esto sucede en el cuarto episodio de la serie.

Además, Kunal también ha participado en otros proyectos, como la película 'Trolls' y 'Trolls World Tour', en las que prestaba su voz a Guy Diamond, o en 'Una mente canina', dando vida a Mr. Mills.

