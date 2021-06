Kunal Nayyar confiesa lo que nunca disfrutó en 'The Big Bang Theory' y ahora ha podido hacer en su nueva serie

Kunal Nayyar se ganó la fama internacional con su papel del tímido Raj en 'The Big Bang Theory'. Después de tantos años en la longeva serie, todos sus protagonistas han ido pasando página tras el final.

En el caso del actor ha dado un giro de 180 grados en su carrera dando vida a un inquietante asesino en 'Criminal', la serie episódica de Reino Unido. Su interpretación le ha valido una nominación a los BAFTA y según confesó él mismo, su objetivo era alejarse todo lo posible de Raj y que dejaran de encasillarlo en ese papel.

Ahora Nayyar se ha sincerado en DigitalSpy sobre su experiencia con una ficción tan diferente, confesando que ha podido disfrutar su interpretación como ocurre muy pocas veces.

"La mayoría del tiempo cuando me veo a mí mismo, estoy todo el rato, 'oh Dios, ¿qué es ese ángulo extraño? ¿Por qué han usado esa toma? ¿Por qué no la toma que pensé que era buena? Todo eso", confiesa Kunal Nayyar.

"Pero esta fue una de las pocas veces que realmente he visto algo en lo que salía y estaba como, '¡está bien! ¡En realidad es bastante buena!'. Me vi a mí mismo y me sorprendí de que pareciera que sabía lo que hacía, así que fue una gran experiencia", reconoce.

Sobre el giro radical en su interpretación, el actor añade:

"Lo maravilloso de hacer 'Criminal' es que eran escenas de nueve páginas, una toma, y la cámara simplemente te está enfocando y tienes tiempo de pensar, lo cual no es muy común en televisión. No sueles tener momentos donde puedes pensar entre las partes porque es la manera en que se hace televisión normalmente. Pero realmente lo sentí como una obra larga, y eso es una alegría porque normalmente no tienes el tiempo de hacer eso", asegura.

Sin duda ver a Kunal como el calculador asesino Sandeep Singh ha cambiado la perspectiva de Raj para muchos de sus fans.

