Kit Harington habla sobre la última temporada de 'Juego de Tronos': "Es mucho más grande de lo que ha sido nunca"

Todavía queda más de un año para poder ver la última temporada de 'Juego de Tronos', pero cada vez son más los protagonistas que comparten sus primeras impresiones de cara a la tanda de capítulos, que pondrán punto final a la serie de HBO.

Hace unos días supimos qué opinaban actrices como Emilia Clarke o Sophie Turner, y ahora ha sido Kit Harington el que ha comentado las primeras líneas del guión de la ficción basada en las novelas de George RR Martin.

Durante unas entrevistas a por el estreno de la miniserie 'Gunpowder', en la que Harington es protagonista, el actor que ha hablado del aire "familiar" que hay en los rodajes de 'Juego de Tronos' a pesar de su envergadura: "Me gusta pensar que soy parte en eso, en ayudar a conseguir ese sentimiento".

Y es que hay que recordar, que la séptima temporada finalizó con los caminantes blancos atravesando el muro, lo que podría suponer que la gran batalla llegará en la próxima temporada.

Pero esto no ha sido todo, el actor que da vida a Jon Snow ha adelantado pequeños detalles de la octava temporada: "Es mucho más grande de lo que ha sido nunca. Además, es bastante emocional. No sé cómo me voy a sentir durante el año que viene, en especial cuando hayamos acabado. Va a ser un cambio muy repentino, pero parece que es el momento correcto".

El actor coincide con su compañera de reparto Sophie Turner, que aseguró hace unos días haber "llorado" junto al resto de sus compañeros al leer los guiones.