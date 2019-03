Kit Harington confiesa que el final de 'Juego de Tronos' estuvo a punto de acabar con él

Sí, tras ocho temporadas 'Juego de Tronos', la serie épica de fantasía por excelencia nos dice adiós. Este mes de abril se estrenará la última temporada, que es todo un misterio. Las últimas revelaciones al respecto vienen de la mano de Kit Harington, que da vida a Jon Snow, y parece que el rodaje del final ha sido demasiado agotador.

Son muchas las teorías que intentan adivinar el final de la serie, pero poco se habla de la realidad del rodaje. Ha sido el mismo Harington quien, en una entrevista con GQ Australia, ha hecho unas agridulces declaraciones respecto al final de temporada. Está claro que una superproducción como lo es 'Juego de Tronos' se compone de un exhaustivo trabajo por parte de todo el equipo, pero para Snow ha sido más bien una tortura:

"La última temporada parecía estar diseñada para terminar con nosotros. Todo el mundo estaba roto al final. No sé si estábamos llorando porque estábamos tristes de terminar o porque estábamos agotados. Estábamos privados de sueño. Era como si hubiera sido diseñado para hacerte pensar: 'cierto, estoy harto de esto'. Recuerdo que todos caminaban hacia el final y decían: 'Ya he tenido suficiente. Me encanta esto, ha sido lo mejor de mi vida, lo echaré de menos, pero ya he acabado con esto'".

¿Se verá todo este esfuerzo agotador por parte del reparto reflejado en la última temporada? En abril por fin descubriremos la que parece ser la temporada más épica de todas.