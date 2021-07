Kelly Bishop ('Las chicas Gilmore') se suma a 'The Marvelous Mrs. Maisel' en su cuarta temporada

Se rumoreó que Lauren Graham ('Parenthood', 'Las chicas Gilmore') aparecería en 'The Marvelous Mrs. Maisel', se confirmó que Milo Ventimiglia ('This is Us', 'Las chicas Gilmore') formaría parte del elenco de la cuarta temporada y ahora es Kelly Bishop ('Bunheads', 'Las chicas Gilmore') la invitada a lo que algunos ya tachan de "reencuentro". La actriz que ocupó el rol de la matriarca Emily Gilmore será una de las nuevas incorporaciones de la serie, aunque aún se desconoce en cuántos capítulos saldrá y a qué personaje dará vida.

Esta será la tercera vez que Amy Sherman-Palladino, creadora de la serie, y Kelly Bishop formen parte del mismo equipo de trabajo: primero fue de 2000 a 2007 en 'Las chicas Gilmore' y más tarde en 'Bunheads', de 2012 a 2013.

'The Marvelous Mrs. Maisel' sigue la vida de Midge Maisel (Rachel Brosnahan), una ama de casa con un gran talento para la comedia en directo. Su éxito le ha llevado a tener tres temporadas y estar preparando ya una cuarta. Por no hablar de la cantidad de premios que ha cosechado en los últimos años, tanto en Globos de Oro, Premios Emmy o Premios de la Crítica Televisiva.

Rachel Brosnahan en 'The Marvelous Mrs. Maisel' | Amazon

Milo Ventimiglia es otro de los rostros 'Gilmore' en dar el paso a 'Mrs. Maisel'

Fue Jess en 'Las chicas Gilmore', Jack Pearson en 'This is Us' y ahora se sumerge en un nuevo papel en la cuarta temporada de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’. Amy Sherman-Palladino ha declarado que siempre pensó en él en su serie, pero en un personaje que debía "significar algo".

Milo Ventimiglia no es el único actor salido de Stars Hollow que aterriza en el Nueva York de 1958. En la serie que le consiguió a Amazon un Emmy también han participado Liza Weil (Paris Geller en 'Las chicas Gilmore'), Emily Bergl (Francie Jarvis), Alex Borstein (Drella) o el ya fallecido Brian Tarantina (Bootsy).