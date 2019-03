Kathy Bates y Angela Bassett estarán en la cuarta temporada de 'American Horror Story'

'Coven' no será la única temporada en la que los espectadores vean a Jessica Lange, Kathy Bates y Angela Bassett compartiendo pantalla. Tras la confirmación de la cadena FX de que 'American Horror Story' tendrá una cuarta temporada, ahora se confirma que Bates y Bassett estarán en esta nueva entrega.



Ryan Murphy todavía no ha cerrado sus contratos pero está negociando el regreso de ambas actrices para la cuarta temporada, según informa Entertainment Weekly. "Se lo he comentado y ambas quieren hacerlo", ha dicho Murphy.



"Kathy Bates envió a los guionistas una cesta llena de peluches, todos destripados. No hay nada mejor que una ganadora de un Oscar te envíe una sorpresa así para darte las gracias", ha comentado Ryan Murphy a EW.



La cadena FX confirmó esta semana que seguirá asustando a sus espectadores con una cuarta temporada de 'American Horror Story'. Hasta ahora solo se conocía que Jessica Lange estaría en esta nueva temporada, ya que dijo que será la última en la que participe.