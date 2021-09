Tras retirarse de las nominaciones de los premios Emmy en 2008 por su trabajo en 'Anatomía de Grey', la reputación de Katherine Heigl tomó un giro inesperado. Empezaron a surgir muchos rumores sobre las distintas razones por las que Heigl había abandonado la famosa serie de drama médico. Algunos pensaban que había mal rollo entre Katherine y otros actores del reparto, mientras que otros consideraban que era porque comenzó a buscar roles para otros proyectos.

Años después, Heigl rompe el silencio y cuenta la verdad por la que se marchó en 2010. Así, la actriz asegura que su decisión fue tomada por razones familiares y no por ningún drama detrás de las cámaras.

La actriz y Josh Kelley se casaron en 2007 y dos años después adoptaron a su hija Naleigh, lo cual cambió la perspectiva de Heigl en cuanto a sus prioridades. Según Daily Telegraph, en el próximo libro de Lynette Rice, Heigl comparte: "Empecé a formar una familia y eso lo cambió todo".

"Cambió mi deseo de trabajar a jornada completa. Conseguí una baja por maternidad y pude ser [madre], y eso cambió toda mi perspectiva. Ese fue realmente el punto de inflexión. Así que antes de volver, volví a hablar con Shonda sobre mi deseo de marcharme", añade.

Katherine aborda los rumores

En cuanto a los rumores, Heigl explica, "Esperé en casa hasta que me dieran el OK oficial de que ya no estaría en la serie. Los rumores de que no me daba la gana de volver eran completamente mentira". La actriz quiere ser honesta y promete que su decisión de abandonar 'Anatomía de Grey' fue puramente por querer pasar más tiempo con su hija. Hasta había intentado crear un horario para poder compaginar el trabajo y la familia.

"[Creadora Shonda Rhimes] quería averiguar una manera para que pudiera hacer las dos cosas [criar a mi hija y 'Anatomía de Grey']. Yo quería hacer las dos cosas", explica Heigl.

Desafortunadamente, "no había una buena manera de compaginar el horario de trabajo de manera que no afectara negativamente al equipo o al reparto. No me parecía justo, ni para ellos ni para la serie, pedirles que se estiraran para saciar mis necesidades", añade.

Katherine Heigl en 'Anatomía de Grey' | ABC

Lo que más le molesta a Heigl

La actriz sigue un poco dolida por cómo la pintaron negativamente al irse de la serie, incluso se arrepiente de no haber dicho nada al respecto antes.

De esta forma la actriz explica: "Lo de 'desagradecida es lo que más me molesta. Y es mi culpa. Dejé que fuera percibida de esa manera". Aún así sigue, "Claro que soy agradecida. ¿Cómo no lo voy a ser?", concluye.