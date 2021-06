El fenómeno de Kate Winslet, 'Mare of Easttown', donde aparece la hija actriz de Kevin Bacon y nadie lo sabía

'Mare of Easttown', la serie protagonizada por Kate Winslet, se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada. HBO ha seguido la estrategia de ofrecer sólo un capítulo semanal de la ficción detectivesca.

La serie trata de una detective de un pueblo de Pensilvania que investiga un crimen mientras su vida se desmorona. La ficción explora el lado oscuro de una comunidad muy unida y analiza cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

'Mare of Easttown' cuenta con numerosos rostros conocidos en su reparto, como es el caso de la protagonista de 'Titanic' o Evan Peters entre otros. Pero lo cierto, es que hay uno de ellos que ha llamado especialmente la atención: Sosie Bacon.

Sosie Bacon aparece en 'Mare of Eastwood'

Sosie Bacon es más famosa de lo que pensábamos. La joven es hija de Kavin Bacon y Kyra Sedgewick y la pudimos ver interpretando a Skye Miller en 'Por 13 Razones', la serie de Netflix. Una chica repleta de tatuajes que trabaja en el café Monet y estudia en Liberty High School.

Sosie Bacon en 'Por 13 Razones' | Netflix

Por su parte, en 'Mare of Eastwood' interpreta a Carrie, la madre adicta del nieto de Kate Winslet con quien lucha por mantener su custodia.

Sosie Bacon en 'Mare of Easttown' | HBO

Lo cierto es que el personaje de la joven actriz ha llamado mucho la atención por lo muy cambiada que aparece respecto a 'Por 13 Razones', ya que ambas imágenes no tienen nada que ver.

