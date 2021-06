Kaley Cuoco revela los problemas que tuvieron algunas de las estrellas invitadas en 'The Big Bang Theory'

Con motivo de los Emmy 2021, las actrices y actores que suenan más fuerte para hacerse con una nominación ya están empezando sus campañas "for your consideration".

Por su parte, la revista 'Variety' ya ha comenzado sus encuentros entre artistas y en esta ocasión ha reunido a dos estrellas de la televisión. Por una parte, Elizabeth Olsen, protagonista del nuevo éxito 'WandaVisión' y Kaley Cuoco, que esta arrasando gracias a la serie 'The Flight Attendant'.

Cuoco dio vida durante 12 temporadas a Penny en la exitosa serie de televisión 'The Big Bang Theory', que giraba en torno a un grupo de científicos de Caltech en varios campos, incluida la física teórica.

La ficción estaba protagonizada por un grupo de amigos liderados por Sheldon Cooper quien enamoró a toda la audiencia con sus excentricidades y neurosis. Después estaba Leonard, Howard, Raj o Amy y Bernadette. Pero, más allá de los personajes principales muchos fueron los actores o personalidades relevantes que hicieron algún cameo en la serie.

Los episodios de la serie fueron rodados bajo el cariño de los espectadores, que se reían en vivo y en directo de las ocurrencias de los guionistas o se emocionaban cuando tenían que hacerlo. Este modo de trabajar, cercano al teatro, supuso un proceso incómodo para algunas de las estrellas invitadas que no estaban acostumbrados a ello, como ha revelado Kaley Cuoco.

La actriz ha reconocido que algunas de estas estrellas invitadas que recibieron con el paso de los años no estaban muy cómodas al tener que actuar frente a una audiencia en directo, viéndoles en persona: "Obviamente, es mi vida entera. Especialmente con 'The Big Bang Theory', hemos tenido estrellas invitadas, algunas de ellas magníficos actores de drama, y se sentían perdidos por un tiempo. Yo crecí con ello y lo he hecho durante mucho tiempo, así que es algo natural en mí. Es muy diferente si no lo has hecho", aseguraba.

Por su parte, Elizabeth Olsen que también estaba presente en la entrevista, aseguró que pasó por algo similar al rodar 'WandaVision'. El capítulo de estreno se grabó con el público presente en el plató, lo que supuso todo un reto para sus protagonistas.

