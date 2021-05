Kaley Cuoco felicita a Kunal Nayyar por su 40 cumpleaños pero no en la cuenta del actor de 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' terminaba en mayo de 2019 lo que supuso el fin de una de las series más importantes de la televisión de las últimas décadas. Gran parte del éxito de la sitcom se debe a la gran sintonía que había entre los actores tanto dentro como fuera del rodaje.

Una gran amistad que forjaron a través de las 12 temporadas que permaneció en activo 'The Big Bang Theory' y que permanece después de su final. Prueba de lo bien que se llevan los intérpretes en la vida real es cuando se escriben mensajes a través de las redes sociales o se gastan bromas de forma pública.

Una de las más activas es Kaley Cuoco quien suele publicar todos los días contenido a través de su cuenta personal de Instagram ya sea a través de Stories o en el feed. Además, interactúa mucho con sus amigos por las redes y no duda en dejar comentarios si lo ve necesario.

Así, el pasado 30 de abril era el 40 cumpleaños de su compañero Kunal Nayyar, quien dio vida a Raj en 'The Big Bang Theroy'. Una fecha muy especial y por la que es habitual que se dediquen algunas bonitas palabras por las redes sociales.

Kunal publicó en Instagram un vídeo donde aparecía soplando las velas mientras cenaba en un restaurante con amigos. Un post al que acompañó junto a esta reflexión:

"El amor es una entrega al universo. No somos más grandes que eso, lo somos. Me siento humilde por la gracia del amor, y haré todo lo posible en estos tiempos oscuros para difundirlo. Los héroes son aquellos que prestan una sonrisa a un alma desesperada. Y eso no requiere esfuerzo. Todos somos capaces de ser héroes. Estos días me despierto con un mantra 'gracias por darme un respiro más, no lo gastaré sin amar. Esto es 40. Te amo".

Lo normal es que Kaley Cuoco hubiera mandado un mensaje de felicitación a Kunal a través de esta publicación ya que es la que el actor había hecho en su cuenta personal y por lo tanto podría leer el mensaje. Pero, la actriz mandó unas palabras de felicitación en otra cuenta que no era la de Nayyar, si no que lo hizo en la de su mujer.

Kaley Cuoco felicitó a Kunal Nayyar en la cuenta de Instagram de su mujer

Kunal Nayyar está casado desde el año 2011 con la modelo india Neha Kapur y con motivo de su 40 cumpleaños su esposa quiso felicitarlo a través de su cuenta de Instagram.

Así, Neha escribió junto a una foto de los dos muy sonrientes: "Esta cara se ve igual desde 1981 - Feliz cumpleaños, boo. Haces todo perfecto. Te amo".

Al ver el post de Kapur Kaley escribió un mensaje en la publicación donde decía: "¡Es cierto! ¡Feliz cumpleaños, amigo!", un comentario con el que se aprecia que se acordó al ver la imagen que la esposa de Kunal publicó.

Pero claro, lo raro es que felicitara al actor a través de la cuenta de su mujer ya que puede ser que no viera el mensaje dirigido a él mismo.