El pasado 30 de abril el actor de 'The Big Bang Theory' Kunal Nayyar cumplía 40 años, una fecha muy importante ya que el intérprete dejaba atrás la treintena para estrenar nueva década.

Tras el final de 'The Big Bang Theory' donde encarnó al inolvidable Raj, Kunal ha estado muy centrado en su bienestar, en su salud mental y en estar lo mejor posible consigo mismo. Así, el actor ha revelado en varias ocasiones algunos de los episodios más duros de su vida detallando momentos de pánico y ansiedad que tuvo en el pasado.

También anunció a través de su cuenta de Instagram que iba a intentar utilizar las redes sociales de una forma más controlada publicando solo aquellas cosas que para él era importantes. Así, es habitual que Nayyar protagonice importantes reflexiones a través de la app como la que acaba de hacer por su 40 cumpleaños centrándose en el amor.

"El amor es una entrega al universo. No somos más grandes que eso, lo somos. Me siento humilde por la gracia del amor, y haré todo lo posible en estos tiempos oscuros para difundirlo. Los héroes son aquellos que prestan una sonrisa a un alma desesperada. Y eso no requiere esfuerzo. Todos somos capaces de ser héroes. Estos días me despierto con un mantra 'gracias por darme un respiro más, no lo gastaré sin amar. Esto es 40. Te amo", escribe.

Unas palabras que Kunal ha compartido junto a un vídeo donde aparece cenando con amigos en una restaurante mientras le canta 'Cumpleaños feliz'.

La felicitación de su mujer y de Kaley

Kunal Nayyar está casado desde el año 2011 con la modelo y actriz india Neha Kapur quien también ha querido felicitarlo por este día tan especial en su 40 aniversario de vida. Así, ha publicado una imagen de los dos en Instagram junto a este mensaje: "Esta cara se ve igual desde 1981 - Feliz cumpleaños, boo. Haces todo perfecto. Te amo".

Llama la atención que Kaley Cuoco, la compañera de Kunal en 'The Big Bang Theory', lo ha felicitado a través del post que ha compartido la mujer del actor y no en la publicación que él ha hecho por sus redes.

Aunque lo importante es el detalle y Cuoco no ha querido perder la oportunidad de dedicarle estas palabras de forma pública: "¡Es cierto! ¡Feliz cumpleaños, amigo!".

