Kaley Cuoco confiesa la audición de una de las estrellas de 'The Flight Attendant' con la que rompió a llorar

A finales de 2020 se estrenaba 'The Flight Attendant' la serie con la que Kaley Cuoco ha conseguido abrirse otro camino dentro de su carrera y ser reconocida dentro de un género, el thriller, en el que no estábamos acostumbrados a verla. Ya que la actriz se había convertido en uno de los rostros más importantes de la comedia gracias a su papel de Penny en 'The Big Bang Theory' durante 12 años.

Tras el éxito de 'The Flight Attendant' Kaley Cuoco volverá a meterse en el papel de Cassie en una segunda temporada aunque en esta ocasión la azafata más famosa de la televisión se trasladará de Nueva York a Los Ángeles.

Recientemente Cuoco ha hablado con el podcast 'The Awardist' de 'EW' donde ha confesado la audición de uno de los actores de la serie que hizo que rompiese a llorar nada más verla. Y es que, además de ser la protagonista Kaley también es la productora de la ficción.

Así, la actriz comenta que fue con la audición "autograbada" de T.R. Knight, quien interpreta al hermano de Cassie, Davey. "En realidad, me dirigía a cenar una noche y llegué temprano, así que estoy mirando las cintas", explica. "Abro la cinta [de TR], y las primeras líneas, simplemente empiezo a llorar... Dije, 'Ese es mi hermano'".

TR Knight como Davey en 'The Flight Attendant' | HBO Max

"Apenas trabajamos juntos", puntualiza Kaley Cuoco ya que sus personajes viven en ciudades distintas y la mayoría de veces aparecen hablando por teléfono. Pero, Kaley asegura que "siempre recordaba" la audición de Knight: "Justo en ese momento cuando mira a la cámara y él dice: 'Cassie, ¿estás bien?' Simplemente me mata cada vez ".

