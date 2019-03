El 'sucio' secreto que Sophie Turner ha guardado todo este tiempo sobre Sansa en 'Juego de Tronos'

Hace apenas unos días que salió a la luz el escalofríante teaser de 'Juego de Tronos' que confirmaría el estreno de la que será la octava y última temporada: La madrugada del 14 al 15 de abril. Desde entonces, han sido muchos los detalles y teorías que se han ido desvelando sobre este vídeo, sin embargo, ya había curiosidades de los personajes desde que comenzó la ficción de HBO hace 10 años.

Una anécdota es el secreto que ha revelado Sophie Turner sobre el pelo del personaje al que da vida, Sansa Stark. Y claro, hay que tener en cuenta que todo lo que dice la actriz acaba revolucionando las redes sociales, tal y como ocurrió con su polémico tatuaje sobre la serie.

Durante una entrevista concedida a la edición estadounidense de InStyle, Turner ha desvelado cómo lograron los estilistas dar forma a su pelo. Como hay que recordar, Sophie Turner es rubia natural y durante años ha tenido que teñir su melena de pelirrojo por exigencias del guion, unos tratamientos que terminaron por resecar el pelo en exceso.

Pero esto no es lo peor de todo. También ha confesado que para poder dar más realidad a su personaje, tuvo que limitar los lavados de pelo con el fin de aportarle un aspecto sucio y grasiento: "Durante las primeras temporadas me permitieron lavarme el pelo porque era una joven aristocrática. Hacia la temporada 5 comenzaron a pedirme que no me lavara el pelo y fue realmente asqueroso. Ahora me pongo la peluca para poder lavarme el pelo cuando lo desee, lo que está bien. Pero sí, durante un par de años estuve viviendo con el pelo bastante sucio".

