'Juego de Tronos': Sophie Turner quería que este protagonista de 'Friends' le pidiera salir

Semanas después del final de 'Juego de Tronos' los fans y los actores siguen con la 'resaca' de la ficción, y no es para menos. La serie se ha convertido en todo un éxito a nivel internacional y los protagonistas recorren las mayores ciudades concediendo entrevistas.

Y si por su fama lo tenemos que comparar con alguna otra producción, es con 'Friends'. Pero no somos los únicos. Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark, ha charlado con Twitter Movies, una cuenta especializada en cine y series, sobre sus anécdotas más íntimas.

Lo último con lo que nos sorprendió la que interpreta a la actual Señora de Invernalia es con su irónica petición de realizar una novena temporada y ahora ha sacado a relucir que hace unos años quiso que un protagonista de 'Friends' le pidiera salir y ¡hasta trazó un plan!, ¿de quién se trata?

"Oh dios. Chanandler Bong en persona está ensayando su obra de teatro al lado de mi casa", decía el mensaje que puso en Twitter, y que recuperan para esta entrevista, refiriéndose al personaje de Matthew Perry, Chandler Bing.

Además, Turner ha confesado que intentaba encontrarse con él: "Todos los días iba caminando al Budgens, que es un estupendo supermercado pequeño, de al lado de mi casa, y veía a Matthew Perry fumando un cigarro". La actriz ideó un plan para que el actor le pidiera salir, "entonces compré un mechero en Budgens para poder pasar a su lado y ofrecerme a encenderle el cigarrillo, pero ya estaba encendido, así que fue muy embarazoso," reconocía.

Pero si pensabas que esto era lo más "vergonzoso"... ¡no perdió la esperanza! "Pensé que a lo mejor vería el tuit y entonces, no sé, contactaría conmigo y me pediría salir en una cita, pero no lo hizo", confiesa. Bueno, no pasa nada, seguro que todos hemos tenido un amor adolescente. Además, ahora esta felizmente enamorada del cantante Joe Jonas, su actual marido.

