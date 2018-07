'Juego de Tronos' y 'House of Cards', nominadas a los SAG Awards

El Sindicato de Actores de Hollywood ha anunciado es miércoles los nominados a los Screen Actors Guild Awards. La gala se celebrará el 30 de enero de 2016. En la lista de nominados triunfan 'Juego de Tronos', 'Homeland' y 'House of Cards' con 3 nominaciones cada una.



En comedia, las candidaturas quedan más repartidas entre 'Modern Family', 'The Big Bang Theory', 'Transparent', 'Veep' y 'Orange is the New Black' con dos nominaciones.



Viola Davis, Julianna Margulies, Maggie Smith, Claire Danes y Robin Wright se "enfrentarán" por el premio a la mejor actriz, mientras que en la misma categoría masculina serán los actores Peter Dinklage, Jon Hamm, Rami Malek, Bob Odenkirk y Kevin Spacey.