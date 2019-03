Juego de Tronos y 'Fringe' arrasan en las nominaciones de los Portal Awards

Se convirtió en todo un fenómeno meses antes de su estreno, tras su primera emisión y antes de conocerse la audiencia, HBO renovó la serie una temporada más y ahora es la ficción candidata a ganar más premios en las próximas ceremonias. Juego de Tronos está nominada en 7 categorías de los Portal Awards.



La superproducción de la HBO arrasa en las nominaciones a los premios que concede la web Airlock Alpha a lo mejor de la temporada televisiva en ciencia ficción y fantasía. Juego de Tronos opta al premio a la Mejor Serie, junto a 'Fringe' y 'Doctor Who', otras de las series más nominadas (a 6 categorías). Completan esta categoría 'The Walking Dead' y 'Stargate: Universe'.



Los protagonistas de Juego de Tronos, Sean Bean y Lena Headey, cuentan con una nominación cada uno como mejor actor y actriz protagonista. El episodio piloto, "Winter is coming", está entre los nominados a mejor capítulo, junto a "Lysergic Acid Diethylamide" de 'Fringe' y el último capítulo de 'Stargate: Universe', entre otros.



Esta semana comenzó con buenas noticias para 'Fringe': la serie de Fox recibió 3 premios Saturn: el de Mejor Serie, Mejor Actriz (Anna Torv) y Mejor Actor de Reparto (John Noble). Los Portal Awards han nominado hasta en 7 categorías a la serie de JJ Abrams, como las de mejor actor y actriz protagonista (Joshua Jackson y Anna Torv), al mejor secundario (John Noble) y mejor serie.



'Doctor Who' y 'Stargate: Universe' son otras de las series más nominadas. 'The Walking Dead' opta a los premios de mejor actor y serie.