José María Íñigo y Julia Varela repiten como comentaristas en Eurovisión 2017

La fecha del Festival de Eurovisión está muy cerca y ya conocemos los nombres de los comentaristas y de la portavoz encargada de dar el reparto de puntos que se otorguen desde nuestro país, Nieves Álvarez. La modelo será será la portavoz de la delegación española de RTVE en el certamen. Será la primera vez que vemos a Nieves Álvarez como portavoz en el festival. Sin embargo, José María Íñigo repite por séptima vez para narrar el "mayor espectáculo músico-visual del mundo", como ha definido el periodista este certamen.

Íñigo ha destacado el atractivo que tiene para las audiencias más jóvenes el tema que representará España "Do it for your lover" de Manel Navarro.

En cuanto al veto de Rusia por parte de Ucrania, el presidente del país ha confirmado la prohibición de la entrada del representante de Rusia al Festival de Eurovisión. El motivo sería la visita de la cantante a Crimea, ya que Ucrania prohíbe a quienes hayan visitado la península tras su anexión por parte de Rusia en 2014.