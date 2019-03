Ucrania se mantiene firme: no dejará entrar a la cantante rusa en Eurovisión

Ucrania tomó la decisión de prohibir la entrada al país a la representante de Rusia en el certamen europeo, Yulia Samoylova, después de que la cantante diera un concierto en la península de Crimea en el año 2015, sin permiso de las autoridades del país.

Los conflictos entre Ucrania y Rusia saltaron al festival de Eurovisión cuando el año pasado ganó la representante de Ucrania Jamala con una canción sobre la deportación masiva de tártaros a la Península de Crimea por parte de Stalin.

El Festival de Eurovisión se celebrará el próximo 13 de mayo en Kiev. El cantante Manel Navarro será el representante de España en el certamen, con la canción "Do it for your lover".