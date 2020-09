Las contradictorias palabras de Jim Parsons sobre la continuación de 'The Big Bang Theory': "No hubo un momento que yo dijera que no"

En 2019 'The Big Bang Theory' se despidió de todos sus fans con un emotivo cierre después de 12 temporadas.

Aunque la sitcom ha pasado a la historia por su longevidad, pronto empezó a salir información que aseguraba que todo se había debido a la decisión unilateral de su protagonista, Jim Parsons, y que por parte de los demás actores y el estudio no querían terminar la ficción.

Parsons ya se pronunció hace unos meses sobre las verdaderas razones por las que había decidido abandonar el papel provocando el final de la serie, y tenía que ver con sus ganas de explorar en su carrera y la muerte de su perro.

No obstante, ahora en el podcast HFPA in Conversation, el actor ha hecho unas declaraciones completamente distintas asegurando que no hubo oferta alguna que él rechazara. Puedes descubrir todas sus palabras en el vídeo de arriba.

