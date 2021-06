Jensen Ackles muestra su duro entrenamiento para 'The Boys': "Soy demasiado mayor para esta mierda"

El rodaje de la temporada 3 de 'The Boys' está en marcha y sus actores ya están inmersos de lleno en la producción de una de las series más esperadas de la temporada.

Uno de las incorporaciones más importantes para esta entrega será la de Jensen Ackles quien encarnará a Soldier Boy y que hace unas semanas ya pudimos ver el gran cambio de imagen que ha sufrido para el papel.

Pero Jensen no sólo ha cambiado su look como puedes ver aquí, también se está sometiendo a una importante transformación física para la que está entrenando muy duro. De esta forma, el actor de 'Supernatural' ha publicado un vídeo donde lo vemos en el gimnasio haciendo pesas.

"De acuerdo Stephen Amell, Grant Gust y todos los demás superhéroes... estoy empezando a entender la lucha. O tal vez soy demasiado mayor para esta mierda", bromea Ackles mencionando a los protagonistas de 'Arrow' y 'The Flash'.

Además, dice en el vídeo: "Estos entrenamientos de superhéroe son muy distintos. Era más fácil cuando todo lo que tenía que hacer era llevar franela".

Soldier Boy, una especia de Capitán América

En 'The Boys', Soldier Boy es una parodia de Capitán América, el superhéroe más noble y leal de Marvel que ha encarnado durante 10 años Chris Evans en el cine. Pero, sabiendo cómo son los superhéroes en esta serie todo puede ser que sea una fachada de cara a la galería.

Así, Eric Kripke decía a 'Variety': "Creo que cualquiera que espere que Jensen aparezca y sea un buen tipo, se sentirá decepcionado. Eso lo digo yo".

Además, también reveló que siempre había deseado trabajar junto a Jensen Ackles: "Cuando era niño, tuve un sueño loco e imposible: proporcionarle un empleo remunerado a Jensen Ackles. Me alegra decir que ese sueño se ha hecho realidad... Jensen es un actor increíble, una persona aún mejor, huele a galletas calientes con chispas de chocolate y lo considero un hermano. Como Soldier Boy, el primer superhéroe, aportará mucho humor, patetismo y peligro al papel. No veo la hora de volver a estar en el set con él y traer un poco de 'Supernatural' a 'The Boys'".

Jensen Ackles ha publicado, también, en Instagram una imagen del escudo que llevará su personaje, muy similar al de Steve Rogers en Marvel: "Cada abolladura, cada rasguño, cada marca cuenta una historia. Una historia que termina conmigo, ganando", escribe.

