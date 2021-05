El cambio de imagen de Jensen Ackles para dar vida a Soldier Boy en 'The Boys'

La temporada 3 de 'The Boys' está actualmente en pleno rodaje y pronto volveremos a ver en acción a este grupo de superhéroes con unos valores ya acciones un tanto cuestionables.

En esta nueva entrega conoceremos nuevos personajes y uno de los más esperados será Soldier Boy encarnado por el actor de 'Supernatural' Jensen Ackles. El intérprete ya ha llegado al set del rodaje tras pasar los días pertinentes de cuarentena con motivo de la pandemia del coronavirus.

Así, ya hemos podido ver el primer vistazo de la caracterización que el actor llevará para el personaje tras una imagen que él mismo ha publicado en sus redes sociales donde dice: "Un día más en la 'NUEVA' oficina. Feliz martes de tacos, amigos", escribe mientras luce una gran barba y señala el nombre de su personaje en la puerta de su camerino.

La imagen también la ha compartido el showrunner de 'The Boys',Eric Kripke, quien aseguró hace un tiempo a 'Variety' sobre Soldier Boy: "Creo que cualquiera que espere que Jensen aparezca y sea un buen tipo, se sentirá decepcionado. Eso lo digo yo".

Además, también reveló que siempre había deseado trabajar junto a Jensen Ackles: "Cuando era niño, tuve un sueño loco e imposible: proporcionarle un empleo remunerado a Jensen Ackles. Me alegra decir que ese sueño se ha hecho realidad... Jensen es un actor increíble, una persona aún mejor, huele a galletas calientes con chispas de chocolate y lo considero un hermano. Como Soldier Boy, el primer superhéroe, aportará mucho humor, patetismo y peligro al papel. No veo la hora de volver a estar en el set con él y traer un poco de 'Supernatural' a 'The Boys'".

Seguro que te interesa:

¿Sabías que salía? Jack Quaid ('The Boys') pide perdón por esto que hizo en 'Los Juegos del Hambre'