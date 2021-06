Jared Padalecki y Jensen Ackles hacen las paces públicamente tras su encontronazo por el spin-off de 'Supernatural'

Más información 'Sobrenatural', así fue una despedida de lo más emotiva

'Supernatural' ha sido una de las series más longevas de las últimas décadas con un total de 15 temporadas llegando a su final el 19 de noviembre de 2020. A lo largo de todos estos años Jared Padalecki y Jensen Ackles, o lo que es lo mismo Dean y Sam Winchester, forjaban una preciosa relación de amistad de la que han presumido todo este tiempo.

Pero, hace unos días, los cimientos de esta relación se tambalearon después de que Jensen Ackles publicara la noticia sobre el spin-off de 'Supernatural'. Una recuela que contaría la historia de los padres de los hermanos llamada 'The Winchesters'.

Misha Collins, Jensen Ackles y Jared Padalecki en 'Sobrenatural' | The CW

Noticia que Jared Padalecki descubrió a través de esa publicación de Jensen en Twitter. Entonces el actor decidió publicar un mensaje a través de la red social donde manifestaba su decepción: "Tío. Feliz por ti. Ojalá me hubiera enterado de otra manera que no fuera Twitter. Estoy emocionado por verlo, pero triste de que Sam Winchester no esté involucrado de ninguna manera".

Padalecki volvía a publicar otro comentario tras las preguntas de algunos fans: "No. No lo es. Esto es lo primero que oigo del tema. Estoy destrozado".

Pero, ahora, después de unos días parece ser que tanto Jared como Jensen han llegado a un entendimiento y se han reconciliado. Así lo ha manifestado Jared Padalecki con este mensaje en Twitter: "@JensenAckles y yo tuvimos una gran charla, como hacemos a menudo, y las cosas van bien. La serie está en un proceso temprano de desarrollo y le quedan kilómetros por recorrer. Hemos viajado muchos caminos juntos y, a veces, esos malditos caminos tienen baches. Los golpes no nos detienen. Una vez más hermanos, siempre hermanos".

Palabras a las que Jensen Ackles le ha contestado con este otro mensaje: "Te amo @jarpad... Echo de menos estas charlas. Olvidé la cantidad de tiempo que solíamos tener. Y eso también lo echo de menos. Sé que estás ocupado... como yo, pero sigues siendo mi hermano. Te extraño, amigo".

