Jamie Lee Curtis, Olivia Munn y Rob Reine, las nuevas estrellas invitadas en 'New Girl'

Rob Reiner y Jamie Lee Curtis darán vida a los padres divorciados de Jess, a quien interpreta Zooey Deschanel (500 días juntos) en la comedia de Fox. Reiner y Lee Curtis van a compartir la cena de Acción de gracias con el grupo de amigos en el capítulo especial que la cadena está preparando con motivo de la fiesta.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Elizabeth Meriwether ha revelado que desde el primer momento pensó en Reiner para interpretar al padre de Jess, y ha confesado que estaba "muy emocionada" cuando el director aceptó la oferta. Tenerle en el set de rodaje es "uno de esos momentos que sé que voy a recordar durante años", ha añadido.

La también guionista de la serie ha confesado que le encanta trabajar con Curtis. "Es una persona tan inteligente y creativa", "muchas de las bromas de este episodio las pensamos juntas", apunta.

Hannah Simone (Beautiful People), que da vida a Cece, también se ha confesado como una fan del trabajo de Curtis. "Es increíble tenerla en el set de rodaje y trabajar con ella", ha añadido.

Rob Reiner es conocido por su papel en la serie de televisión All in the Family. Además ha dirigido películas como Cuando Harry conoció a Sally oAlgunos hombres buenos que le han valido la nominación a un Oscar y otros reconocimientos.

Jamie Lee Curtis ha ganado multitud de premios a lo largo de su dilatada carrera, entre ellos dos Globos de Oro a Mejor Actríz por sus papeles enAnything But Love y Mentiras arriesgadas.



Lluvia de estrellas invitadas en ‘New Girl’

La segunda temporada de la serie va a estar plagada de artistas invitados. Tras haber emitido sólo cinco capítulos ya hemos podido ver a Parker Posey(Almas gemelas), Josh Gad (Amor y otras drogas), Charlie Saxton (Gung: Superdotado) y David Walton (Guerra de cheerleaders) junto a la pandilla.

Además, está previsto que Carla Gugino (Watchmen) y Olivia Munn (Iron Man 2) aparezcan a lo largo de esta nueva tanda de capítulos. Munn interpretará a la nueva novia de Nick, personaje encarnado por Jake Johnson (Sin compromiso).