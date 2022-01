Jack Gleeson, Joffrey Baratheon en 'Juego de Tronos', vuelve a la actuación tras su retiro

Durante la pasada década, 'Juego de Tronos' supuso el mayor fenómeno televisivo hasta la fecha. La serie de HBO arrastró legiones de fans a lo largo de sus 8 temporadas, que veían cómo sus personajes favoritos perecían uno tras otro casi sin excepción. Incluso el gran villano de la historia durante, al menos, sus 4 primeras temporadas, fue asesinado en 2014.

Joffrey Baratheon se convirtió en el personaje más odiado de 'Juego de Tronos' y casi de la historia de la televisión, debido a la crueldad de sus acciones y a su personalidad egoísta y ruin. Por eso, muchos seguidores del programa celebraron su muerte en la temporada 4. Sin embargo, que un personaje de ficción arrastre tanta animadversión, dice mucho del talento del actor que le da vida, en este caso Jack Gleeson.

Tras beber de las mieles del éxito y estar unos años inactivo, el joven actor irlandés ha vuelto de su retiro para la serie de la BBC 'Out Of Her Mind'. "El actor de 27 años se unirá a la próxima serie de comedia de la BBC 'Out Of Her Mind' de la cómica británica Sara Pascoe", según ha informado EW. Al parecer, aparecerá en 2 episodios de la serie.

Jack Gleeson sufrió la fama derivada de 'Juego de Tronos' al igual que muchos otros actores principales, como Kit Harington. Aunque en su caso, el público la tomó con directamente con él y esto, unido a falta de motivación con su profesión, precipitó su prematura retirada de la actuación.

"He estado actuando desde los 8 años. Simplemente dejé de disfrutarlo tanto como solía hacerlo. Cuando te ganas la vida con algo, cambia tu relación con eso. No es que lo odie, simplemente no es lo que quiero hacer", reveló Jack Gleeson años después de su repentina desaparición.

Aunque estuvo alejado de los focos y las cámaras, el actor ha participado estos años en papeles teatrales y diversas obras independientes alejadas del circuito mediático.

