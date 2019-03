El insensible mensaje de la protagonista de 'Sabrina, cosas de brujas' que ha indignado a las redes sociales

Melissa Joan Hart realizó una publicación en su cuenta de Instagram que enfadó bastante a muchos usuarios. "Y así, nuestras vacaciones familiares se han cancelado. Que lástima, pero planearemos regresar al resort en otro momento de este año" escribía en su cuenta de Instagram.

Un comentario que no pasó desapercibido y que fue criticado duramente por los usuarios de la red social. "Pobre gente, ellos han perdido todo y tú preocupándote por tus vacaciones" escribía alguno de los usuarios.

Tras este revuelo, la actriz borró dicha publicación de su cuenta. Más tarde escribió este y otros mensajes dando su apoyo a todos los afectados: "Mis pensamientos están con mis amigos de México tras este devastador huracán".

La actriz se hizo famosa gracias a su papel en 'Sabrina, cosas de bruja' donde era la protagonista. Ahora, la cadena estadounidense The CW, ha anunciado que está desarrollando un reboot de la serie titulado 'The Chilling adventures of Sabrina'.