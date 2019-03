El inesperado reencuentro de una de las parejas más queridas de 'Pretty Little Liars'

Ian Harding y Lucy Hale, los actores que interpretaban a la pareja formada por Ezra y Aria y una de las favoritas de los fans de 'Pretty Little Liars', se han reencontrado. La actriz ha compartido una fotografía en su cuenta oficial de Instagram con quien fuera su compañero de reparto. En el mensaje que acompaña a la imagen se puede leer a Hale explicando el encuentro con Harding en Chicago.

Son muchos los que quieren ver a Hale y Harding juntos de nuevo en otra ficción, pero lo cierto es que por ahora no hay noticias de que eso vaya a suceder. Sin embargo, las tramas de 'Pretty Little Liars' continuarán con 'The Perfectionist', su 'spin-off'. Por otra parte, The CW sigue con la emisión de 'Life Sentence', la nueva serie de Lucy Hale. Por su parte, Ian Harding ha trabajado en una nueva película de zombis llamada 'Office Uprising'.