'The Perfectionists', el 'spin-off' de la serie 'Pretty Little Liars', podría tener protagonistas masculinos

En las últimas temporadas de 'Pretty Little Liars', los novios de las "mentirosas" comenzaron a tener mayor relevancia. Este dato parece ser el punto de partida para Marlene King, creadora de la serie, de cara a 'The Perfectionists'. "Me sentí como que justo cuando estábamos llegando a la quinta y sexta temporada de 'Pretty Little Liars', nuestros chicos comenzaron a tener un papel más importante en la serie", relató a Entertainment Tonight.

Y es que parece que King quiere quitarse esa espinita que tiene clavada desde el final de la serie, cuando actores como Keegan Allen, Ian Harding o Tyler Blackburn comenzaron a ver cómo sus personajes tenían mayor importancia en la ficción. "Quise explorar la relación entre chicos y chicas que podía ser de amistad y no necesariamente de novio-novia", comenta la productora.

Janel Parrish y Sasha Pieterse retomarán sus roles de Mona Vanderwaal y Alison DiLaurentis en 'The Perfectionists', pero parece que será complicado ver al resto de personajes, como Troian Bellisario, Lucy Hale, Shay Mitchell o Ashley Benson. "La diversión de un 'spin-off' es coger a un par de personajes de tu serie y crear esta nueva experiencia para ellos, pero no puedes cogerlos a todos", señalaba Marlene King.