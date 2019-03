Lucy Hale desvela las diferencias entre 'Pretty Little Liars' y su nueva serie, 'Life Sentence'

'Life Sentence' llega a The CW este 7 de marzo y su protagonista, Lucy Hale, se encuentra más que entusiasmada con su estreno. La serie, creada por Erin Cardillo y Richard Keith, cuenta la historia de Stella, una mujer enferma de cáncer que un día descubre que está completamente curada y todas las elecciones que tomó cuando creía que iba a morir comienzan a volverse en su contra.

Éste será el primer papel de Lucy Hale después de interpretar durante 7 años a Arya en 'Pretty Little Liars' y ha querido hablar con TVLine sobre su carrera como actriz y las diferencias entre las dos ficciones: "Me metí en algo bastante rápido después de 'Pretty Little Liars', que no era de esperarse. Pero leí este guión, y me enamoré de Stella porque ella es alguien que todos podríamos ser. Ella mira el vaso medio lleno, y es optimista, y piensa que todo saldrá bien. La admiro de muchas maneras".

Interpretar a Stella es un nuevo reto para Hale, ya que a diferencia de 'Pretty Little Liars', que era un drama más oscuro, este papel contiene altas dosis de humor, un género que aún no ha experimentado en su carrera: "Nunca llegué a hacer una comedia. Pensé que la escritura era muy ingeniosa. Habla en monólogos. Habla demasiado. Así que ha sido un reto como actriz porque es completamente diferente a 'PLL' o a cualquier otra cosa que haya hecho. Ha sido agradable cambiarlo. Es emocionante".

Lucy Hale no es la única que tiene un nuevo proyecto después de el éxito de 'Pretty Little Liars', sus compañeras de reparto Sasha Pieterse y Janel Parrish están preparando el 'spin-off' de la serie, 'The Perfectionists'.