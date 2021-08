El inesperado final de 'The White Lotus', explicado por el creador de la serie

Después de unas semanas la estancia de los huéspedes en el resort hawaiano de lujo White Lotus ha llegado a su fin. Seis episodios fueron todo lo que nos ofreció la serie 'The White Lotus' y fueron más que suficientes para encontrarnos con unas vacaciones que empezaron siendo de ensueño y terminaron por convertirse en la peor de las pesadillas.

Avisamos que a partir de aquí habrán SPOILERS del final de 'The White Lotus', por lo que si todavía no has visto la serie, ya sabes lo que tienes que hacer.

'The White Lotus' se centra en todos y cada uno de sus personajes, creando la tensión entre todos ellos y terminando por explotar con el asesinato del gerente del hotel, Armond, a manos de Shane. El creador de la serie, Mike White ha explicado en Entertainment Weekly el por qué de este final con el del resto de los personajes.

La muerte de Armond

Armond es el gerente del hotel, interpretado por Murray Bartlett, y que tiene un papel muy importante a lo largo de la serie. Él y Shane, el marido de Rachel, tienen un continuo toma y daca en el que se ve claramente una gran tensión entre los dos.

Esto hace que Armond vaya poco a poco alejándose del personaje que vemos por primera vez y termine tomando unas decisiones extremas algo que termina por ser su perdición. Así cuenta Mike la decisión de matar a Armond: "Su muerte estaba diseñada desde el principio. Tenía que ser así. Armond tiene la mejor escena de su vida con un último acto de desafío y ahí yo estaba como, ‘Realmente no hay ningún otro lugar a donde ir desde aquí’, así que era el final correcto para él'".

El final trágico de Rachel

Llegamos al hotel y nos encontramos a Rachel, interpretada por Alexandra Daddario, y ya veíamos que era muy diferente a su marido Shane, Jake Lacy. Pero esto no se quedaba ahí y el resto de la audiencia veía más que evidente que Shane era un personaje que podía sacar de quicio con esas pataletas más propias de un niño que de un adulto hecho y derecho.

Por eso es frustrante ver como, después de todo lo que pasa, Rachel termina volviendo con Shane al terminar la serie, incluso sabiendo que ella misma le confiesa que no es feliz a su lado. White explica lo que tenía pensado con estos personajes: "Siempre supe que volvería con él".

Y añade: "Había algo en ella, incluso en la forma en que se acerca a él. Es como si quisiera obtener una respuesta, está tratando de que él le diga algo que la haga querer quedarse. Y creo que, para mí, es algo fiel a la vida misma"

La escapada de Quinn

Quinn, interpretado por Fred Hechinger, es un joven que siempre está pegado a la pantalla, jugando a videojuegos o viendo vídeos. Pero a medida que avanza la serie vemos Quinn empieza a ver que hay vida más allá de la tecnología.

Esto termina mostrando a Quinn un lugar en el que encaja a las mil maravillas, lo que provoca que no quiera volver a casa y termina por escapar con sus nuevos amigos, White lo justifica así: "No sabía exactamente qué estaba haciendo con ese niño cuando empecé a escribir. En mi cabeza pensé que tal vez era Paula, Brittany O’Grady, la que se iba a escapar"

"Sin embargo, cuando comencé a construirlo me di cuenta de que, a parte de identificarme con Armond, también me identifico con Quinn. Pensé que sería interesante que fuera un joven sin mucha vida que tuviera una experiencia luminosa y que viera el regreso a su vida anterior como una especie de muerte", termina explicando el creador de la serie.

Un final circular

Una vez termina la serie y descubrimos que en ese ataúd se encuentra Armond, 'The White Lotus' presenta una conclusión que se puede considerar un nuevo comienzo, siendo así un final circular para la serie.

Con un ataúd entrando en un avión. Así empezaba 'The White Lotus' y esto es algo que en palabras del propio Mike White "podía crear un poco de propulsión y atención por parte del espectador y permitía dejarnos tener un tono más juguetón durante toda la serie", justificando así ese final que es como volver a empezar.

