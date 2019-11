La Comic Con 2014 ya presentado la foto oficial de Georgina Haig quién será la encargada de dar vida a la protagonista del último éxito Disney 'Frozen' durante la cuarta temporada de 'Once Upon a Time', cuyo rodaje ya está en marcha.

En esta imagen se ve a la actriz con un vestido azul y una larga trenza, dos cosas muy características del popular personaje, ha sido publicada por el portal EW. Pero en esta primera imagen oficial se puede apreciar que el vestido es diferente al visto al final de la tercera temporada, donde se mostró por primera vez a Elsa de espaldas.

Pero Elsa no será el único personaje de 'Frozen' que estará en esta nueva temporada. El popular cuento de hadas de la serie dramática 'Once Upon a Time'también contará con Anna y Kristoff además del príncipe Hans, descrito como una persona refinada y elocuente pero de muy mal carácter.



Las tramas de la serie relacionadas con 'Frozen' tendrán lugar cronológicamente después de la película, donde Hans engañó al personaje de Anna para que se enamorase de él y así apoderarse del reino de Arendelle.

'Once Upon a Time' que nos ofrece la posibilidad de ver mediante personas de carne y hueso cómo se interrelacionan populares personajes como Caperucita Roja, Blancanieves o la Bella Durmiente, volverá a la pequeña pantalla el próximo mes de septiembre.