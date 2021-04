El importante cameo del quinto episodio de 'Falcon y el Soldado de Invierno' y no es Black Panther

Aún no sabemos si 'Falcon y el Soldado de Invierno' conseguirá recabar tanto éxito como 'WandaVision', la última serie de Marvel, pero lo cierto es que ya está consiguiendo generar muchísima excitación entre la audiencia. Esta nueva ficción creada por Disney + le aporta una continuidad a la película 'Avengers: Endgame', estrenada en 2019, pero en ella encontramos multitud de referencias a todo el universo de Marvel en general y eso les encanta a los fans.

De hecho, hace bien poco os trajimos una teoría que relacionaba directamente a Black Panther con 'Falcon y el Soldado de Invierno'. Por lo visto, durante el segundo episodio se habría producido un guiño directo a este, lo que hizo correr el rumor de que quizás T’Challa haría un cameo en la miniserie. Sin embargo, Nate Moore, uno de los productores de la serie, lo desmentía en Vanity Fair: "No. Puedo asegurar que no va a pasar. Sería honesto si fuese el caso. La muerte de Chad fue una cosa muy importante y yo quería a la persona tanto como al personaje. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y reflexivos acerca de cuándo debería aparecer [...] No lo usaríamos como un «Vuelve la semana que viene; ¡tal vez veas a Black Panther!» Nosotros no lo haríamos, y él tampoco".

Pero atentos, porque Malcolm Spellman, guionista y asimismo productor de 'Falcon y el Soldado de Invierno', ha anunciado que el capitulo número cinco aguarda una gran sorpresa para los fans de Marvel. Spellamn ha confirmado que sí habrá un cameo, aunque no será el de Black Panther. En una entrevista para Rotten Tomatoes describe así al personaje que aparecerá en el quinto episodio: "Es un personaje con los pies en la tierra [..] Hay personajes de nuestra serie a los que me encantaría ver junto a uno de los grandes revolucionarios del mundo como Thor o alguien así, es un personaje muy, muy sensato".

Por otra parte, algunos medios como Slashfilm no comparten la teoría de cameo, sino que aseguran que durante dicho capítulo se producirá una aparición estelar de un personaje ajeno al universo cinematográfico. Creen que se trataría de un personaje muy conocido en los cómics, pero que de momento no había aparecido en ninguno de los filmes de Marvel y que por tanto haría su estreno en la gran pantalla en 'Falcon y el Soldado de Invierno'. Solo el tiempo nos dará la respuesta, pero tranquilos porque el episodio cinco se emitirá muy pronto, concretamente el próximo día 16 de abril.

