La impactante teoría de 'You' que asegura que este personaje es en realidad el hermano de Joe

'You' ha llegado pisando fuerte con su temporada 3 que está siendo todo un éxito, y por si fuera poco, Netflix no tardó en dar luz verde también a una temporada 4 que continuará con las locas historias de este thriller psicológico.

Entre todos los que ya han terminado la temporada está corriendo como la pólvora una curiosa teoría que podría adelantar un gran plot twist de la temporada 4, y que tiene que ver con el hermano de Joe (Penn Badgley).

Si aún no has terminado la temporada 3, te aconsejamos que no sigas leyendo porque habrá spoilers .

El último capítulo de la temporada 3 es toda una montaña rusa de giros y emociones que ha dejado a los fans al borde del asiento, pero los más astutos han visto más de lo que parece en el detalle de que Joe decida, por una vez, dejar con vida al joven Theo (Dylan Arnold).

Esta teoría se remonta también a la trama de los flashbacks de un joven Joe, cuando tras ser abandonado por su madre acaba en una casa de acogida. Más tarde, cuando Joe decide buscar a su madre para preguntarle por qué, se la encuentra cuidando cariñosamente de un niño pequeño, Jacob.

Joe Golberg de pequeño en flashbacks de 'You' | Netflix

Pero algunos usuarios de Reddit apuntan a que esta revelación de que Joe tiene un hermano en el último capítulo no es casual, y que ya prepara el giro de la cuarta temporada. La teoría defiende que el niño no se trata de otro que Theo Engler, el hijastro de Matthew que tiene una conexión con Love.

En la serie se hace especial hincapié en que sea hijastro del personaje de Scott Speedman, y no hijo, y cómo cuando conoció a su madre decidió hacerse cargo de él. Tampoco explican las atípicas circunstancias en las que el pequeño prefirió vivir con su padrastro que con su madre cuando se separaron, ¿podría ser que la madre de Joe ha vuelto a caer en viejos patrones? Además, otro de los argumentos incide en que el joven Joe se parece mucho físicamente al personaje de Dylan Arnold.

Dylan Arnold y Victoria Pedretti en 'You' | Netflix

Por supuesto esto sería una coincidencia más que impactante, pero las edades podrían cuadrar y al fin y al cabo estamos hablando de 'You', que no deja de sorprendernos. ¿Qué te parece esta teoría?

