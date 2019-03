Las imágenes filtradas del rodaje de 'Juego de Tronos' muestran a los nuevos soldados del Rey de la Noche

Hace unos días informábamos de la presencia de Los Inmaculados en el set de rodaje de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos', así como del incendio en plató. Pero lo cierto es que las escenas rodadas en el norte de Irlanda han tenido más de un ejército protagonista: los seguidores del Rey de la Noche.

Las imágenes muestran a algunos extras a caballo y varias de estas personas llevan puesto un traje verde, utilizado en postproducción para los cuerpos humanos con mal aspecto, es decir, para los muertos vivientes. El problema aquí es que nunca hemos visto a los muertos vivientes a caballo, solo a los jefes, a los caminantes blancos que no requieren el traje verde, solo maquillaje prostético. La conclusión a la que llega Watchers on the Wall es de que se trata de jinetes de sangre dothraki.

Los dothraki son aliados de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en su guerra para convertirse en dueña de los Siete Reinos, ellos cruzaron el Mar Angosto y siempre van a caballo, es parte de su cultura. Por lo que si verdaderamente son guerreros dothraki, eso significa que la Madre de Dragones no salió bien parada en una batalla contra el Rey de la Noche, quien tiene la habilidad de revivir a los soldados muertos para ampliar su propio ejército. Os dejamos las imágenes para que podáis sacar vuestras propias conclusiones:

Rodaje de 'Juego de Tronos' | Wathcers on the wall / Hogwort

