Se filtra un vídeo del rodaje de 'Juego de Tronos' que podría desvelar una gran batalla

A pesar de la mala calidad, en el vídeo se puede observar cómo se quema lo que parece ser Invernalia, la casa de la familia Stark. Según Watches on the Wall es un enorme incendio que parece que el castillo no podrá soportar.

Todavía se desconoce el orden en el que este incendio irá en los capítulos de la última temporada de 'Juego de Tronos', que llegará en 2019 a HBO. Tampoco quién hace arder el castillo, pero las teorías de los fans no se han hecho esperar.

¡Cuidado! Aquí comienzan los spoilers

Hay dos hipótesis principales: por un lado está la posibilidad de que el fuego lo haya provocado el Rey de la Noche gracias a las llamas de Viserion. Y es que si recordamos en el último capítulo de la séptima temporada, podemos ver cómo los Caminantes Blancos traspasan el Muro y el Castillo Negro mientras lo hacen arden en llamas, por lo que estarían marchando hacia el sur.

La otra posibilidad es que el fuego haya sido provocado por Daenerys (Emilia Clarke) junto a Drogon (y con el consentimiento de Jon Snow) con el objetivo de detener al Rey de la Noche, ya que el fuego detiene al ejército de muertos.

Tal y como desveló "sin querer" Maisie Williams (Arya Stark) hace unos días, la última temporada de 'Juego de Tronos' se emitirá en la primavera de 2019 ya que el rodaje terminará en diciembre y necesitan al menos cuatro meses de postproducción.