Homer no se desnudará en el capítulo en directo de 'Los Simpson'

Hemos visto a Homer Simpson en 3D, como una marioneta e incluso en formato Lego. Pero nunca lo hemos visto como aparecerá este próximo domingo en Fox: ¡en directo!



Los espectadores de la serie en Estados Unidos podrán llamar a un número en el que dejarán su pregunta a Homer Simpson y luego Dan Castallaneta (el actor que pone voz al personaje en EEUU) dará las respuestas en vivo ese mismo día.



Al Jean, showrunner de 'Los Simpson', ha concedido una entrevista al portal Entertainment Weekly en la que ha adelantado detalles de cómo será el episodio en el que veremos cómo Homer responde a preguntas de los fans en directo.



Jean ha explicado que la idea original de hacer este episodio fue para promocionar la película de 'Los Simpson' en 2007 en el programa 'The Tonight Show', pero "en aquel momento la tecnología no lo permitía". Ahora pueden hacerlo aunque tengan que limitarse a tan solo tres minutos, algo que para el productor y el reparto parece suficiente.



"Cualquier cosa será posible en el futuro, pero por el momento, tres minutos ya nos parecen la cantidad perfecta" dice Jean a EW. "Si fueran 30 minutos, seguro que la gente se cansaría", bromea el productor.



Al Jean asegura además que los fans sabrán que el segmento será realmente transmitido en directo, ya que se harán algunas referencias de actualidad, lo que Jean llama "el equivalente a los titulares del periódico de hoy".



Además de eso, Homer deberá responder en directo a las preguntas que tengan que ver con el tema del episodio, que se llama "Simprovised" y cuya trama se centra en torno a Homer y cómo decide superar su miedo a hablar en público.



Para que no se filtre nada sobre cómo se hará este episodio, Jean ha confesado que "tenemos a Homer encerrado en un búnker en Fox en una localización secreta", dice entre risas.