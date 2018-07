Homenaje a Leonard Nimoy: mosaico del Capitán Spock hecho de 6.000 selfies

William Shatner, compañero de reparto de Leonard Nimoy, le ha preparado un gran homenaje tras su muerte, el pasado mes de febrero. El que fuera el Capitán Kirk en 'Star Trek' ha creado un mosaico con más de 6.000 fotos de fans de la saga que da como resultado la cara del mítico Spock.

Why did I ask for all those #LLAP selfies? For a @gishwhes task as a tribute to Leonard. Thank you! pic.twitter.com/3NQZ5siINe