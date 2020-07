La muerte de Naya Rivera ha dejado a todos sus compañeros de 'Glee' destrozados tras encontrar su cuerpo sin vida cinco días después de su desaparición en el lago Piru de California.

Muchos son los mensajes que ha recibido la actriz despidiéndose de ella pero los focos estaban pendientes sobre Lea Michele, quien se ha visto envuelta en una polémica tras no publicar ningún mensaje de apoyo en redes al enterarse de la desaparición de su compañera Rivera.

Esto ocasionó que la actriz recibiera una gran cantidad de comentarios agresivos de seguidores indignados por la actitud de Lea ante esta complicada situación. Lo que provocó que Michele abandonara su cuenta de Twitter. Aunque es cierto que la interprete quien dio vida a Rachel Berry ha tenido muchos problemas con las redes sociales última mente tras ser acisada por otra actriz de 'Glee' de hacerle la vida imposible.

Además, desde hace bastante tiempo se venía rumoreando que Lea y Naya no se llevaban bien. Incluso Rivera habló de su relación en sus memorias de 2016 'Lo siento, no lo siento: sueños, errores y crecimiento': "Uno de los escritores de 'Glee' dijo una vez que Lea y yo éramos como el mismo lado de una batería y eso nos resume", escribió Rivera. "Ambas somos fuertes y competitivas, no solo entre nosotras sino con todos, y esa no es una buena mezcla".

Pero, tras saber el triste desenlace de Naya Lea ha querido rendirle un homenaje junto a Cory Monteith, quien fuera novio de Michele y protagonista de la serie. Ya que el cuerpo de Rivera ha sido encontrado junto en el séptimo aniversario de la muerte del actor y que puedes ver en el vídeo.

