'Juego de Tronos' rinde homenaje a sus caídos

Una de las piezas que más llamó la atención durante los últimos días del Comic Con de San Diego fue el vídeo que homenajeaba a los caídos en las tres temporadas que lleva en emisión la exitosa serie de la HBO.



Desde el explorador que moría más allá del Muro en el prólogo del primer capítulo de la primera temporada a manos de Los Otros hasta la masacre de la Boda Roja, pasando por la triste partida de Khal Drogo (para muchas fans una pérdida tan triste que los guionistas tuvieron que "resucitar" al personaje durante un sueño) han aparecido todos en el vídeo.



Este In Memoriam recuerda a los muertos de Poniente a ritmo de 'It's So Hard to Say Goodbye' (de Boyz II Men) y acaba con una frase lapidante "The North remembers" ("El norte no olvida") que promete muchos más "fallecimientos" en la próxima temporada