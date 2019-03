'Homeland' terminará con su octava temporada

La octava temporada de 'Homeland' será la última de la serie de Showtime. Así lo ha confirmado la actriz Claire Danes durante una entrevista para el programa de radio "The Howard Stern Show".

Danes ha declarado que "ahora tenemos una temporada más después de esta y después termina", ya que Showtime renovó 'Homeland' por una séptima y octava temporada, pero no habrá novena: "Sí, eso es", le dijo la actriz al presentador del programa radiofónico.

Según informa The Hollywood Reporter, al parecer la cadena no quería anunciar el final de 'Homeland' porque se estaba hablando sobre su posible continuación con un nuevo 'showrunner' y un nuevo reparto, que no tendrá a Claire Danes como protagonista.

"Definitivamente va a ser mi último año", dijo el productor ejecutivo y guionista, Alex Gansa, antes del debut en la séptima temporada. "No puedo hablar por Claire o Mandy, pero será mi último año y será diseñado para ser el final de una historia de ocho temporadas", anunció Gansa.