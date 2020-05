Hilarie Burton, la eterna Peyton de 'One Tree Hill', está felizmente casada con el actor Jeffrey Dean Morgan desde hace unos meses, aunque su relación se remonta años atrás y la pareja tiene dos hijos, Gus y George.

La actriz ha publicado ahora sus memorias donde habla de su nueva vida tranquila y familiar en un entorno rural, su granja Mischief, aunque también hay cabida para duros momentos pasados en el libro, 'The Rural Diaries: Love, Livestock, and Big Life Lessons Down on Mischief Farm'.

Burton se ha sincerado en la publicación sobre cómo fue la experiencia de vivir los maltratos del responsable de 'One Tree Hill', Mark Schwahn, durante sus años de rodaje.

La serie se vio envuelta en escándalo cuando sus actrices denunciaron en la ola del movimiento #MeToo el acoso y abuso que sufrieron por parte de Schwahn, creador y guionista. Burton apoyó completamente estas acusaciones aunque nunca se pronunció sobre su propia experiencia.

En su libro, según reporta E! News, la actriz reconoce que, si conseguir el trabajo en 'One Tree Hill' parecía un cuento de hadas, pronto se convirtió más bien en algo oscuro.

"En mi cuento de hadas había un villano que hacía que las actrices estuvieran unas contra otras, nos obligaba a hacer escenas de sexo gratuitas que siempre me dejaban una sensación enfermiza y de vergüenza, que decía a las actrices jóvenes que sacaran sus pechos, nos ponía las manos encima, y se sobrepasó conmigo, forzando besos no solicitados".

Desde el momento de las acusaciones vertidas contra el guionista, la serie que Schwahn tenía en emisión, 'The Royals', fue cancelada y no ha vuelto a trabajar en Hollywood.