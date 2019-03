Los productores de las series 'One Tree Hill' y 'Arrow', acusados de abuso sexual

Los casos de acoso sexual no dejan de aparecer en el mundo de la industria cinematográfica y ya están llegando a las series. Esta semana se destapaba el caso de 'One Tree Hill'. La guionista Audrey Wauchope publicó en Twitter un hilo de mensajes en el que daba detalles sobre los problemas que tuvo los años que trabajó en la serie de The CW.

Aunque no dio nombres, era fácil deducir que se refería al creador de la ficción, Mark Schwahn. En apoyo a la guionista, un grupo de mujeres del equipo y reparto de la serie han publicado un comunicado a través de Variety en el que confirman que la acusación era "un secreto a voces": "Más de una estamos todavía en tratamiento por estrés postraumático", explican. "Algunas de nosotras nos sentíamos inseguras físicamente. Más de una mujer que trabajaba en la serie vio cómo su carrera estaba amenazada".

El nombre de Mark Schwahn sí queda reflejado en este comunicado en el que afirman que "tuvimos que aprender a defendernos, hasta físicamente, porque era obvio que los supervisores no eran los protectores que debían ser. A muchas se nos hablaba de forma [...] traumatizante y directamente ilegal".

Entre los nombres que podemos encontrar firmando el comunicado aparecen Sophia Bush, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz o Jana Kramer, además de miembros del equipo como Rachel Specter, Jane Beck o la propia Wauchope. Según explican, no denunciaron nada en su momento porque "a muchas nos dijeron, durante el rodaje, que hablar públicamente sobre esto podría provocar que nuestra serie fuera cancelada y que cientos de personas [...] perderían su trabajo".

Entre los mensajes que Wauchope escribió en su cuenta de Twitter, la guionista explica que Schwahn le "acariciaba el pelo" y le "masajeaba los hombros" sin su consentimiento. Cuando el productor empezó a salir con una de las actrices, enseñó fotos de ella desnuda a hombres del equipo sin que la actriz lo supiera. Además, se ausentó de un seminario sobre abuso sexual en la empresa.

Aunque 'One Tree Hill' terminó en 2012, tras nueve años de emisión, las productoras que están trabajando ahora con Schwahn en la serie 'The Royals' han escrito un comunicado en el que afirman que están "investigando la información cuidadosamente", y están comprometidos en "construir un entorno de trabajo seguro en el que todos sean tratados con respeto y profesionalidad".

Pero 'One Tree Hill' no ha sido la única serie afectada con la oleada de acusaciones por abuso sexual. El productor de las series basadas en los cómics de DC en The CW, Andrew Kreisberg, ha sido suspendido tras la investigación de Warner Bros.

Stephen Amell, protagonista de 'Arrow', ha compartido su opinión al respecto. El actor ha publicado en su cuenta de Facebook un vídeo donde deja muy claro que "hacer del set de 'Arrow' un lugar seguro para sus trabajadores es la prioridad". También ha aclarado que si ha tardado más que los demás en pronunciarse fue porque estaba conociendo las perspectivas del resto del elenco y el equipo.

"Si necesitan mi ayuda de alguna forma, la van a tener", ha dicho Amell. "También creo que en situaciones como estas, si no eres una parte activa de la solución, eres parte del problema". 'Arrow' comparte productor con la serie 'Supergirl', por lo que Melissa Benoist, protagonista de la serie, ha mostrado también su indignación. La actriz ha compartido en su cuenta de Twitter un comunicado en el que apoya a las víctimas y condena la conducta de Kreisberg.

Sin salir del "Arrowverso", Emily Bett Rickards, encargada de interpretar a Felicity en la serie, ha alabado la fortaleza y el aplomo de sus compañeras de profesión a la hora de exponerse públicamente y denunciar lo vivido.