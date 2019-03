HBO resucita 'The Comeback', la serie de Lisa Kudrow ('Friends')

Casi 10 años han pasado desde que 'The Comeback' diera sus primeros pasos en HBO, pero con solo 13 episodios, la cadena estadounidense se vio obligada a cancelarla por sus malos resultados.



Después de convertirse en una serie de culto en Internet, HBO decide darle una segunda oportunidad a Valerie Cherish, la protagonista de la serie, a la que da vida la actriz Lisa Kudrow, conocida mundialmente por su papel de Phoebe en la serie 'Friends'. "Hice el papel de Valerie durante un periodo corto de tiempo, por lo que realmente me apetece de volver a dar vida a este curioso personaje", apuntó la actriz y creadora de la serie en un comunicado emitido por la cadena.



Michael Patrick King, otro de los creadores de la serie, apunta que trabajar de nuevo con el personaje de Valerie es "muy emocionante". King, que también ha trabajado en series cómo 'Sexo en Nueva York', confiesa que se siente muy "emocionado" ante la idea de que la serie "regrese a HBO, la cadena donde todo empezó".



RODADA COMO FALSO DOCUMENTAL

Y es que los directivos de la cadena también están entusiasmados ante la idea de que 'The Comeback' regrese a la parrilla televisiva. El presidente de HBO Michael Lombardo confiesa que la serie ocupa un "lugar muy especial" para muchos fans, pero también "en la programación de HBO".



'The Comeback', rodada cómo si de un falso documental se tratase, obtuvo tres nominaciones a los premios Emmy, incluyendo mejor actriz, Lisa Kudrow y casting. La segunda temporada de 'The Comeback' constará de 6 episodios y algunos de los rostros que veremos en su regreso son los de: Lance Barber, Dan Bucatinsky, Robert Michael Morris, Laura Silverman y Damian Young.