HBO quiere que la octava temporada de 'Juego de Tronos' sea más larga

'Juego de Tronos' finalizará con su octava temporada. No es una noticia que nos pille por sorpresa, ya que HBO anunció durante la emisión de la sexta que renovaba la serie por dos temporadas más, las últimas.

Ahora, la cadena de cable estadounidense quiere que la superproducción dure más de lo dicho entonces. Casey Bloys, directivo de HBO, ha asegurado en una entrevista a Entertainment Weekly que sus creadores aún no tienen escrito el final de la serie. "Me quedo con todos los que quieren hacer. Si me dan ocho, querré diez. Pero esto realmente depende de ellos", dice sobre David Benioff y DB Weiss, los showrunners de la serie que ahora mismo están trabajando en los guiones de la última temporada.

"La única cosa en la que estamos trabajando es en cuántos episodios quieren hacer. Todavía lo están pensando porque creo que están intentando darle forma a la temporada. Siempre hacen lo que piensan que es mejor para la serie", ha declarado en esa misma entrevista. Aunque pinta que por mucho que en HBO quieran más capítulos, Benioff y Weiss mantendrán la duración de los últimos episodios.