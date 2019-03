HBO considera una nueva miniserie sobre la II Guerra Mundial

Han pasado más de 10 años desde el estreno de las miniseries sobre la II Guerra Mundial 'The Pacific' y 'Hermanos de Sangre' (que se pudieron ver en Nitro). Pero la cadena HBO no ha olvidado su éxito y planea producir una ficción sobre el conflicto bélico.



Según informa Variety, Michael Lombardo (presidente de programación de HBO) ha confirmado que la cadena está preparando una nueva serie, para la que ha contactado de nuevo con Tom Hanks y Steven Spielberg para ofrecerles llevar la producción en la misma.



Por el momento, no han dado ninguna fecha sobre cuándo se podría confirmar esta posibilidad o su posible estreno, pero viendo el interés de HBO en ella a buen seguro no tardará mucho en llegar.