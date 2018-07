¡¡CUIDADO!! Esta noticia contiene muchos spoilers... Lee bajo tu responsabilidad.



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' ha finalizado con un episodio de infarto en el que se desveló el origen de Jon Snow. En uno de los viajes en el tiempo de Bran Stark, éste ve cómo su padre encubre a su hermana Lyanna y rescata al hijo de ésta, el que será su hermanastro.



Por lo que Snow no es el hijo de Ned, sino su sobrino. Con este hecho revelador, 'Juego de Tronos' "confirmó" una de las teorías de los seguidores de la serie y los libros, conocida como "R + L = J": Jon Snow no es el bastardo de Ned Stark, sino el fruto de la unión de su hermana Lyanna con 'El Último Dragón', Rhaegar Targaryen.



Ahora, con la sexta temporada finalizada, la cadena HBO ha publicado una imagen en la web 'Making Game of Thrones' con las relaciones entre todos los personajes de la serie, estando Jon Snow y Rhaegar Targaryen conectados con la línea de parientes.