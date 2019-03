La HBO apuesta por Julianne Moore como protagonista de su nueva miniserie

El sello HBO se traduce en calidad televisiva. Tras una lista interminable de series de éxito como The Pacific, True Blood, A dos metros bajo tierra, Los Soprano... la cadena ha decidido apostar fuerte por las miniseries. Su último proyecto será 'Dope', una miniserie basada en la novela escrita por Sara Gran y que estaría protagonizada por la actriz Julianne Moore, según informa Deadline.



La cadena busca repetir con 'Dope' el éxito alcanzado con 'Mildred Pierce', la miniserie protagonizada por la oscarizada Kate Winslet. La historia se ambienta en el Nueva York de los años 50 y narra el regreso de una mujer a la gran ciudad como detective privado tras pasar algún tiempo en una granja recuperándose de su adicción a la heroína. Ambos proyectos comparten productor ejecutivo: Todd Haynes.



No es la primera vez que Moore protagoniza una TV movie para la HBO. Recientemente ha rodado 'Game Change', en la que la actriz interpreta a la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, y que aún no ha sido emitida. Ed Harris dará vida a John McCain, candidato a la presidencia de los EEUU por el partido republicano.